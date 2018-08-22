В Киеве из-за репетиции парада снова перекроют центр: перечень улиц и время

В среду, 22 августа, столица, вероятно, снова будет страдать от пробок. Из-за генеральной репетиции военного парада ко Дню Независимости перекроют часть центральных улиц.

Так, с 19 часов вечера движение транспорта будет полностью запрещено на улице Большой Васильковской, Бессарабской площади, Крещатике, Майдане Независимости и Европейской площади.

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А пока военная техника будет двигаться в сторону центра, с 18 часов частично ограничат движение еще и по проспекту Победы, Воздухофлотскому мосту, улице Черновола и Жилянской.

С 15 часов и до окончания репетиции парада изменится и расписание движения общественного транспорта. Актуальное расписание и маршрут можно проверить на сайте "Киевпасстранс".

Поэтому советуем всем заранее планировать свои маршруты, и по возможности пользоваться метро, ​​а не наземным транспортом.