В Киеве из-за снегопадов могут закрыть школы и детсады

В среду, 12 декабря, Киев засыпало снегом. В случае еще большего ухудшения погоды, в столице могут закрыть местные школы и детские сады.

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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Соответствующие службы постоянно мониторят погодные условия, но сейчас нет какой-то критической ситуации. Поэтому пока решение о закрытии школ и детских садов не принимались, но такое решение возможно,

– сказал заместитель мэра Киева.

Он отметил, что по прогнозам синоптиков, снегопад в столице может длиться до пятницы, 14 декабря. Киев может оказаться под 20-сантиметровым слоем снега.

Напомним 12 декабря в Киев из-за снегопада запретили въезд грузовиков, чтобы движение по городу было свободным. Киевская власть также призвала всех водителей не пользоваться частными авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не делать заторов на дорогах.