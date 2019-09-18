В Киеве избили заместителя главы КГГА Слончака

17 сентября неизвестные в подъезде жилого дома в Киеве избили заместителя председателя КГГА Владимира Слончака.

Инцидент случился в 23:30 в подъезде дома №16 на улице Митрополита Липковского, сообщили в полиции 24 каналу. Сейчас официально имени потерпевшего в пресс-службе не называют.

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"Цензор.НЕТ" пишет, что речь идет именно о заместителе председателя КГГА Владимире Слончаке.

Врачи диагностировали Слончаку закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы. Потерпевший подтвердил факт избиения "Украинской правде". Он не смог рассказать подробности из-за плохого самочувствия.

Я в реанимации, извините, трудно говорить,

– сказал Слончак.

Кто такой Владимир Слончак? Владимир Слончак с 2016 года возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета. С 12 декабря 2018 года Владимира Слончака назначили на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления муниципальных полномочий.



Слончак имеет высшее образование, стаж службы в органах местного самоуправления – более 12 лет.



С 2015 года Слончак осуществляет представительство территориальной общины города Киева в лице Киевского городского совета в Наблюдательном совете частного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой", занимая должность председателя наблюдательного совета.