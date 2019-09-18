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      В Киеве избили заместителя главы КГГА Слончака

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      Владимира Слончака избили в Киеве
      Владимира Слончака избили в Киеве / kyivcity.gov.ua

      17 сентября неизвестные в подъезде жилого дома в Киеве избили заместителя председателя КГГА Владимира Слончака.

      Инцидент случился в 23:30 в подъезде дома №16 на улице Митрополита Липковского, сообщили в полиции 24 каналу. Сейчас официально имени потерпевшего в пресс-службе не называют.

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      "Цензор.НЕТ" пишет, что речь идет именно о заместителе председателя КГГА Владимире Слончаке.

      Врачи диагностировали Слончаку закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы. Потерпевший подтвердил факт избиения "Украинской правде". Он не смог рассказать подробности из-за плохого самочувствия.

      Я в реанимации, извините, трудно говорить,
      – сказал Слончак.

      Кто такой Владимир Слончак? Владимир Слончак с 2016 года возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета. С 12 декабря 2018 года Владимира Слончака назначили на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления муниципальных полномочий.

      Слончак имеет высшее образование, стаж службы в органах местного самоуправления – более 12 лет.

      С 2015 года Слончак осуществляет представительство территориальной общины города Киева в лице Киевского городского совета в Наблюдательном совете частного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой", занимая должность председателя наблюдательного совета.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Полиция КГГА
      Источник: 24 канал
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