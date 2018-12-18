В Киеве изменили маршруты некоторых троллейбусов из-за открытия главной елки страны

Изменения в работе троллейбусных маршрутов Киева 19 декабря / Фото из открытых источников

В связи с проведением праздничных мероприятий на Софийской площади 19 декабря с 16:00 до 22:00 вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов.