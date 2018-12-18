В Киеве изменили маршруты некоторых троллейбусов из-за открытия главной елки страны
В связи с проведением праздничных мероприятий на Софийской площади 19 декабря с 16:00 до 22:00 вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов.
Об этом сообщило коммунальное предприятие "Киевпастранс".
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В частности, изменена работа троллейбусов маршрутов 6, 16, 18.
Так, движение троллейбусов организуется:
– маршрута № 6 от Минского массива до ст. м "Лукьяновская";
– маршрута № 16-от ул. Академика Туполева к Воздухофлотскому путепроводу;
– маршрута № 18-от ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу.
Добавим, что 19 декабря с 16:00 до 22:00 будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской (от дома № 23 по ул. Софийской до Рыльского переулка).