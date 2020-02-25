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      В Киеве эвакуировали автомобиль, в котором водитель закрыл и оставил двух своих детей: фото

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      Детей вместе с неправильно припаркованным автомобилем вернули родителям / Коллаж 24 канала

      В Киеве инспекторы по парковке эвакуировали неправильно припаркованный автомобиль BMW. Так как автомобиль было полностью затонирован, инспекторы только после эвакуации поняли, что на заднем сиденье автомобиля были закрыты двое детей.

      Как выяснилось закрытыми в машине детей оставили их же родители, сообщает Инспекция по парковке города Киева в своем фейсбкуке.

      К слову: На Ровненщине 10 детей и беременная мать отравились угарным газом

      Инспекторам пришлось вызвать патрульную полицию, догонять и останавливать эвакуатор. Догнал его и сам водитель. Поскольку он был на месте, пришлось выгрузить и сам автомобиль.

      Київ, авто евакуювали з дітьми
      В Киеве автомобиль эвакуировали вместе с закрытыми в нем детьми

      Выписали постановление. Вывод прост: оставлять маленьких детей наедине в автомобиль в разы хуже неправильной парковки!
      – отметили столичные инспекторы по парковке.

      Поэтому они призвали быть внимательнее к себе и своему окружению.

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      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Дети и несовершеннолетние Новости Киева
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