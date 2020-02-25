В Киеве эвакуировали автомобиль, в котором водитель закрыл и оставил двух своих детей: фото

В Киеве инспекторы по парковке эвакуировали неправильно припаркованный автомобиль BMW. Так как автомобиль было полностью затонирован, инспекторы только после эвакуации поняли, что на заднем сиденье автомобиля были закрыты двое детей.

Как выяснилось закрытыми в машине детей оставили их же родители, сообщает Инспекция по парковке города Киева в своем фейсбкуке.

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Инспекторам пришлось вызвать патрульную полицию, догонять и останавливать эвакуатор. Догнал его и сам водитель. Поскольку он был на месте, пришлось выгрузить и сам автомобиль.



В Киеве автомобиль эвакуировали вместе с закрытыми в нем детьми

Выписали постановление. Вывод прост: оставлять маленьких детей наедине в автомобиль в разы хуже неправильной парковки!

– отметили столичные инспекторы по парковке.

Поэтому они призвали быть внимательнее к себе и своему окружению.