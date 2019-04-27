В Киеве кардинально меняют питание в школах: что предлагают

В школах Киева вводят шведские столы. Вместо привычных порций макарон, пюре, супа или борща в школьных столовых – индивидуальное меню.

В Киеве систему питания по принципу шведского стола уже ввели в трех школах. Чиновники уверяют, что дополнительных расходов из бюджета не будет. Как и сейчас завтрак будет стоить в среднем 15 гривен. Просто раньше выдавали стандартные порции. Теперь ребенок может попросить меньше.

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За тем, чтобы продукты были свежими и качественными, будут следить чиновники.

Новая система питания в школах Киева

"Основной критерий отбора победителя – цена. Часто те, кто хотят просто заработать демпингуют умышленно пренебрегая качеством. Стоимость питания зависит от тендера сейчас, поэтому мы и хотим изменить эту систему", – пояснил заместитель Киевского городского головы Валентин Мондиивский.

Шведский стол в столичной школе

То, что систему школьного питания нужно менять, признали и в профильном министерстве. Ведь ученикам до сих пор готовят по рецептам, которым несколько десятилетий.

Ученики сами могут выбирать еду

Один из тех, кто пытается сломать старую систему школьного питания – кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко

Он упорядочил новый сборник рецептов для столовых и протестировал их на столичных школах. Но дальше дело не пошло. Готовить ягодные соусы на несколько сотен детей в столовых – не готовы. А вот шведские столы в учебных заведениях вполне реально.