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      В Киеве кардинально меняют питание в школах: что предлагают

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      В школах Киева вводят шведские столы. Вместо привычных порций макарон, пюре, супа или борща в школьных столовых – индивидуальное меню.

      В Киеве систему питания по принципу шведского стола уже ввели в трех школах. Чиновники уверяют, что дополнительных расходов из бюджета не будет. Как и сейчас завтрак будет стоить в среднем 15 гривен. Просто раньше выдавали стандартные порции. Теперь ребенок может попросить меньше.

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      За тем, чтобы продукты были свежими и качественными, будут следить чиновники.

      шкільне харчування

      Новая система питания в школах Киева

      "Основной критерий отбора победителя – цена. Часто те, кто хотят просто заработать демпингуют умышленно пренебрегая качеством. Стоимость питания зависит от тендера сейчас, поэтому мы и хотим изменить эту систему", – пояснил заместитель Киевского городского головы Валентин Мондиивский.

      шкільне харчування

      Шведский стол в столичной школе

      То, что систему школьного питания нужно менять, признали и в профильном министерстве. Ведь ученикам до сих пор готовят по рецептам, которым несколько десятилетий.

      шкільне харчування

      Ученики сами могут выбирать еду

      Один из тех, кто пытается сломать старую систему школьного питания – кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

      клопотенко

      Евгений Клопотенко

      Он упорядочил новый сборник рецептов для столовых и протестировал их на столичных школах. Но дальше дело не пошло. Готовить ягодные соусы на несколько сотен детей в столовых – не готовы. А вот шведские столы в учебных заведениях вполне реально.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Киева Образование
      Источник: 24 канал
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