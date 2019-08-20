В Киеве ко Дню независимости ограничат движение транспорта: какие улицы столицы перекроют

Определенные ограничения будут действовать и на День флага, 23 августа, и накануне этого праздника. В целом движение на некоторых участках будет невозможно с 22 по 28 августа.

Об этом водителей информируют в КГГА.

Запрет движения транспорта будет действовать на таких улицах

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23 августа с 07:00 до окончания мероприятий – на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной) из-за церемонии торжественного поднятия государственного флага возле админздания КГГА;

23 августа с 07:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре (возле памятника Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) из-за подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках – Кубок ко Дню Независимости Украины";

24 августа с 08:00 до 22:00 – на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) из-за проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;

24-25 августа – на улице Владимирской (от Большой Житомирской до Десятинной) на время проведения художественного фестиваля.

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Транспортное движение также временно ограничат на время подготовки и проведения праздничных мероприятий:

22 августа с 18:00 до 23:00 – на улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Трехсвятительской, на улице Михайловской от улицы Костельной до улицы Крещатик;

23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа:

на улице Большой Житомирской от улицы Владимирской до улицы Михайловской,

на улице Михайловской от Владимирского проезда до улицы Крещатик,

на улице Костельной от улицы Михайловской до улицы Трехсвятительской,

на улице Трехсвятительской от улицы Крещатик до Михайловской площади,

на Владимирском спуске от улицы Петра Сагайдачного до Европейской площади,

на улице Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади,

на улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади,

на улице архитектора Городецкого от улицы Марии Заньковецкой до улицы Крещатик,

на аллее Героев Небесной Сотни от улицы Ольгинской до улицы Крещатик;

24 августа с 10:00 до 12:00 – на улице Владимирской от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от улицы Владимирской до Бессарабской площади, на улице Большой Васильковской от улицы Петра Скоропадского до Бессарабской площади, на улице Бассейной от Крутого спуска до улицы Крещатик;

28 августа с 09:00 до 12:00 на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.