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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве конфликт молодчиков перерос в выстрелы: один человек находится в больнице

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Во время конфликта на Дарнице в Киеве один из участников сделал несколько выстрелов (иллюстративное фото)
Во время конфликта на Дарнице в Киеве один из участников сделал несколько выстрелов (иллюстративное фото) / Соцсети

Ночью на 23 июня в Дарницком районе Киева были слышны выстрелы. Впоследствии выяснилось, что между группой молодчиков возник конфликт, который перерос в потасовку, а затем – в драку: в результате один из участников сделал несколько выстрелов вверх.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. 

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Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Бажана.

"В дежурную часть управления позвонил мужчина и сообщил, что слышал выстрелы. На место происшествия прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и эксперты", – рассказывают правоохранители.

По их словам, из показаний свидетелей было установлено, что между группой лиц возник конфликт, который перерос в потасовку, а затем – в драку: в результате один из участников сделал несколько выстрелов вверх.

В результате инцидента никто не получил огнестрельных ранений, зато один из мужчин с побоями находится в больнице. Кроме того, с места происшествия были изъяты две гильзы.

"После этого компания села в машину и поехала в неизвестном направлении, забрав с собой избитого мужчину. Впоследствии полицейские обнаружили его в лечебном учреждении. От написания каких-либо заявлений и предоставления объяснений пострадавший отказался, указав, что самостоятельно разобрался в ситуации, и попросил его не беспокоить", – сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

Добавим, что после проведения первоочередной проверки правоохранители квалифицируют произошедшее как хулиганство. Сейчас полицейские устанавливают участников конфликта.

Напомним, 23 июня в селе Курисовое, что в Лиманском районе Одесской области, вооруженный обрезом охотничьего гладкоствольного ружья мужчина, стоящий на учете как психически больной человек и как наркоман, закрылся в доме и бросил в полицейских, прибывших на вызов, шумовую гранату. Кроме того, злоумышленник из ружья ранил одного из стражей порядка.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева столкновения
Источник: 24 канал
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