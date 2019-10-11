В Киеве коррупция назначает врачей и решает, куда едет "скорая", – Ткаченко

На первом месте среди проблем, которые волнуют киевлян, является состояние медицинского сервиса. Следующие проблемы после этого – безопасность в городе, состояние дорог и общественного транспорта, парковки, вода, цены и качество коммунальных услуг.

"Почему, например, в Киеве не заработала система "Семейный врач", которая заработала во многих городах по стране? Почему в городе не существует нормальных приемных отделений при поликлиниках или больницах? Вы приходите и не знаете, куда вам бежать. Есть большое количество небольших решений, которые очевидны, если бы не коррупция. Коррупция назначает врачей, решает, куда едет "скорая", – рассказал в интервью LB.ua нардеп от "Слуги народа", экс-гендиректор 1+1 media Александр Ткаченко, который хочет возглавить КГГА.

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Медицина в городе разделена на 2 берега – левый и правый. Никогда "скорая" не поедет в точку, которая не определена ей распоряжением или департаментом медицины. Это не совсем районирование. Не факт, что "скорая" отвезет тебя в ближайшую больницу. Она поедет туда, куда ей определено распоряжением,

– рассказал Ткаченко.

По его словам, коррупция здесь заключается в том, что медицинскому учреждению на каждого пациента выделяется финансирование, деньги на капитальные ремонты, коммунальные услуги, лекарства и так далее.

"Или взять пример того, как в одном из ведомств чиновник не выдавал свидетельство, пока заявитель не сделает заказ на трубы у предприятия его жены. Когда о таком узнаешь, становится противно на физическом уровне", – рассказал нардеп.

Что известно об Александре Ткаченко?Бывший гендиректор 1+1 media. На сегодня – нардеп от "Слуги народа", руководитель Комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики.



Что касается доходов и имущества политика, то в своей декларации за 2018 год Ткаченко указал 2 квартиры в Киеве, 2 авто (Land Rover и BMW X5) и ряд корпоративных прав (на общую сумму 50,7 миллиона гривен). В наличности Ткаченко сохраняет более 300 тысяч долларов и 6,98 миллиона гривен, а в банках – более 9 тысяч долларов и 200 тысяч гривен.



В медиа Ткаченко не раз называли претендентом на должность городского головы Киева на следующих местных выборах. Однако сам политик пока только подтвердил намерение возглавить КГГА и подал уже соответствующую декларацию. Заметим, что в законопроекте о столице, который уже частично одобрила Рада, должности городского головы Киева и председателя КГГА является разделенными.

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