В Киеве Lexus вылетел на тротуар, где насмерть сбил женщину

Ночью в Киеве автомобиль Lexus протаранил такси, в результате чего вылетел на тротуар. Там люксовое авто наехало на двух пешеходов, в результате чего на месте погибла молодая женщина.

Другой пострадавший – мужчина, что шел вместе с погибшей был госпитализирован с травмами, сообщает "Эспрессо".

К слову: В результате ДТП на Киевщине погибли 4 человека, из них 2 детей

Свидетели ДТП рассказали, что Lexus ехал на большой скорости по левой полосе движения, а пытаясь перестроиться вправо столкнулся с такси. В результате удара авто вылетело на тротуар.

Машина вылетела на пешеходную часть, когда там шли люди. Сбив людей, Lexus пробил ограждение и въехал на стоянку.

Смертельное ДТП в Киеве: смотрите фото