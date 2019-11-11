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      В Киеве Lexus вылетел на тротуар, где насмерть сбил женщину

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      В Киеве Lexus насмерть сбил пешехода на тротуаре
      В Киеве Lexus насмерть сбил пешехода на тротуаре / espreso.tv

      Ночью в Киеве автомобиль Lexus протаранил такси, в результате чего вылетел на тротуар. Там люксовое авто наехало на двух пешеходов, в результате чего на месте погибла молодая женщина.

      Другой пострадавший – мужчина, что шел вместе с погибшей был госпитализирован с травмами, сообщает "Эспрессо".

      К слову: В результате ДТП на Киевщине погибли 4 человека, из них 2 детей

      Свидетели ДТП рассказали, что Lexus ехал на большой скорости по левой полосе движения, а пытаясь перестроиться вправо столкнулся с такси. В результате удара авто вылетело на тротуар.

      Машина вылетела на пешеходную часть, когда там шли люди. Сбив людей, Lexus пробил ограждение и въехал на стоянку.

      Смертельное ДТП в Киеве: смотрите фото

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Постраждалі Аварии и ДТП
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