"Вследствие непогоды залиты коридоры и парковка вокруг здания", – говорится в сообщении.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Сильный дождь в Киеве "затопил" здание Соломенского райсуда. Первый этаж здания подтоплен.

В Киеве ливень подтопил здание Соломенского суда / Фото из соцсетей

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