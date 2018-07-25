В Киеве ливень подтопил здание Соломенского суда: фото
Сильный дождь в Киеве "затопил" здание Соломенского райсуда. Первый этаж здания подтоплен.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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"Вследствие непогоды залиты коридоры и парковка вокруг здания", – говорится в сообщении.
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Источник: 24 Канал
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