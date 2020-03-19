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      В Киеве люди блокируют движение транспорта из-за карантина: видео

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      Киевляне заблокировали движение троллейбуса, который отказался перевозить больше пассажиров, чем позволяют ограничения.

      На площади Тараса Шевченко люди устроили протест и заблокировали движение троллейбуса, сообщает "Киев Оперативный".

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      Водитель троллейбуса отказался везти больше пассажиров, чем разрешено.

      Важно! В связи с ограничениями из-за вспышки коронавируса в маршрутном такси не может находиться более 10 пассажиров, в трамвае и троллейбусе – не более 20. Работа метро остановлена. Междугородные пассажирские перевозки отменены.

      Люди блокируют проезд троллейбуса из-за карантина: видео

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Транспорт Новости Киева
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