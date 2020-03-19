В Киеве люди блокируют движение транспорта из-за карантина: видео
Киевляне заблокировали движение троллейбуса, который отказался перевозить больше пассажиров, чем позволяют ограничения.
На площади Тараса Шевченко люди устроили протест и заблокировали движение троллейбуса, сообщает "Киев Оперативный".
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Водитель троллейбуса отказался везти больше пассажиров, чем разрешено.
Важно! В связи с ограничениями из-за вспышки коронавируса в маршрутном такси не может находиться более 10 пассажиров, в трамвае и троллейбусе – не более 20. Работа метро остановлена. Междугородные пассажирские перевозки отменены.
Люди блокируют проезд троллейбуса из-за карантина: видео
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