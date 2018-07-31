В Киеве люди массово отравились шаурмой: полиция начала расследование

В Днепровском районе Киева люди массово отравились шаурмой. Так, в течение 30 июля в полицию поступило 16 сообщений от врачей из различных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации людей с острыми кишечными инфекциями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Установлено, что накануне пострадавшие покупали шаурму на проспекте Броварском, после употребления которой начали плохо себя чувствовать. Отравленных людей доставили в лечебные учреждения, одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

Читайте также: Пищевое отравление: симптомы и первая помощь

По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Сейчас назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и сотрудниками,

– рассказал Кузьмин.

К слову, накануне в Киевскую токсикологическую реанимацию с острым отравлением грибами попали 6 человек.