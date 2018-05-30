В Киеве люди собрались, чтобы отпраздновать "третий день рождения" Бабченко
Общественный резонанс вызвала новость об убийстве Аркадия Бабченко, которое на самом деле оказалось спецоперацией. Еще днем люди массово приходили под Посольство РФ в Киеве и даже организовывались в соцсетях на митинг вечером, как теперь выяснилось, не в памяти, а для "празднования очередного дня рождения" Бабченко.
О реакции людей на счастливую новость рассказал корреспондент в прямом эфире 24 Канала.
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Журналист-документалист Леонид Канфер, который тоже пришел на Майдан Независимости говорит, что прежде всего хочет "набить морду" Бабченко, а потом расцеловать.
Люди понемногу собираются и ждут самого Аркадия Бабченко, чтобы он посмотрел в глаза тем людям, которые целый день оплакивали его смерть, а теперь вместе отпраздновать уже свой "третий день рождения".
Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.
30 мая стало известно, что Аркадий Бабченко жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.
В этот же день в Киеве был задержан организатор покушения на Бабченко.
Кто такой Аркадий Бабченко?Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследований. Сначала переехал в Прагу, позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.