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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

В Киеве люди собрались, чтобы отпраздновать "третий день рождения" Бабченко

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Общественный резонанс вызвала новость об убийстве Аркадия Бабченко, которое на самом деле оказалось спецоперацией. Еще днем люди массово приходили под Посольство РФ в Киеве и даже организовывались в соцсетях на митинг вечером, как теперь выяснилось, не в памяти, а для "празднования очередного дня рождения" Бабченко.

О реакции людей на счастливую новость рассказал корреспондент в прямом эфире 24 Канала.

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Журналист-документалист Леонид Канфер, который тоже пришел на Майдан Независимости говорит, что прежде всего хочет "набить морду" Бабченко, а потом расцеловать.

Люди понемногу собираются и ждут самого Аркадия Бабченко, чтобы он посмотрел в глаза тем людям, которые целый день оплакивали его смерть, а теперь вместе отпраздновать уже свой "третий день рождения".

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая стало известно, что Аркадий Бабченко жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

В этот же день в Киеве был задержан организатор покушения на Бабченко.

Кто такой Аркадий Бабченко?Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследований. Сначала переехал в Прагу, позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.

Теги: Новости Украины журналисты "Убийство" Аркадия Бабченко Украина – Россия Новости Киева СМИ
Источник: 24 Канал
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