В Киеве люди второй раз перекрыли движение Харьковского шоссе: фото и видео

В среду утром, 31 октября, в Киеве протестующие во второй раз заблокировали движение Харьковского шоссе . Причиной такого поступка людей стало отсутствие электроснабжения в жилом комплексе "Мега Сити".

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Отметим, что впервые это шоссе протестующие перекрыли в ночь на 31 октября. В частности, около 150 жителей одного из домов на пешеходном переходе ограничили движение авто, протестуя против отсутствия электричества.

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А утром с 05:20 митингующие перекрыли движение авто по Харьковскому шоссе – ЖК "Мега Сити" в обоих направлениях. На место вызвали полицию.

Сейчас временно заблокировано движение автобусов 42, 51, 45, 63, 115.

Работу автобусов организовали по следующим маршрутам:

автобусы 45: Дарницкая площадь-станция метро "Дарница"; ул. Привокзальная – ул. Григоренко;

автобусы 42: Дарницкая площадь – ул. Шептицкого;

автобусы 51: Дарницкая площадь-станция метро "Лыбедская"; ул. Привокзальная-ст. м. Красный хутор;

автобусы 63: Дарницкая площадь – станция метро "Лесная"; вул. Привокзальная – ст. м. Бориспольская;

автобусы 115: Дарницкая площадь – Контрактовая площадь.