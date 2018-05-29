В Киеве мальчик выпал с 12 этажа: ребенок умер
Трагедия произошла в столице во вторник, 29 мая, на улице Гната Юры. Ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал с 12-го этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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"Сотрудники полиции установили, что мальчик воспитывался в нормальной, многодетной семье. На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей", – рассказали в полиции.
Врачи на месте инцидента констатировали смерть ребенка. Полиция квалифицирует событие, как несчастный случай.
Источник: 24 Канал
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