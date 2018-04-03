В Киеве масштабный пикет: националисты идут в Кабмин, Раду и на Банковую

В центре Киева колонна националистов идет пикетировать Кабинет Министров, Верховную Раду и Банковую. Со слов полицейских, на марш пришло около 2,5 тысяч человек.

Об этом сообщил корреспондент "24 Канала" Алексей Годзенко.

Представители националистических организаций собрались напротив стадиона Лобановского на марш силы нации "За украинское будущее без олигархов".

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Отсюда они отправились колонной к правительственному кварталу. Мероприятие организовали партии "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор", которые потребуют деолигархизации Украины.

За общественным порядком следят десятки полицейских, саперов и кинологи. Движение по улицам Грушевского, Шелковичной и Арсенальной перекрыто.

Спикер лидера "Свободы" Олега Тягнибока Кристина Равлюк в Facebook отметила, что у каждого здания предусматривается выступление лидеров марша.

А под ВР руководители шествия представят "антиолигархический пакет коренных преобразований", перед Администрацией президента – зачитают резолюцию марша. Акцию поддержала и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.