В Киеве массово эвакуировали людей с трех центральных вокзалов: что произошло

Около 21:00 1 ноября в милицию Киева поступило сообщение о заминировании сразу трех вокзалов: Центрального, Дарницкого и автовокзала, поэтому людей оттуда было эвакуировано. Сейчас специалисты экстренных служб проверяют, является ли информация о взрывчатке правдивой.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает "РБК-Украина".

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"Так, на линию 102 поступило сообщение о заминировании трех вокзалов в Киеве: Центрального, Дарницкого и автовокзала. Наши специалисты работают на месте, чтобы, если случится беда, начать ликвидацию". – отметила она.

По ее словам, людей эвакуировали сразу после сообщения о заминировании.

Добавим, в пресс-службе Нацполиции Киева сообщили, что они сейчас проверяют информацию о заминировании.

Напомним, 31 октября из-за информации о заминировании в Киеве временно была закрыта на вход и на выход станция метро "Площадь Льва Толстого", позже она возобновила свою работу.