В Киеве массово отравились военные курсанты, – ВСУ

В понедельник, 11 июня, в санитарную часть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратилось около 50 курсантов с жалобами на тошноту и боль в животе.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

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Сейчас в Военном институте телекоммуникаций и информатизации выясняют причины и обстоятельства резкого ухудшения состояния здоровья группы курсантов, которые были безотлагательно размещены в лазарете.

Их осмотрели и оказали им первую медицинскую помощь. Тяжелобольных курсантов, требующих стационарного лечения, нет,

– заявил заместитель начальника Военного института телекоммуникаций и информатизации Олег Петровский.

По его словам, часть курсантов в предыдущий день была в увольнении.

А "Киев Оперативный" в Facebook сообщил о 150 пострадавших.

В пресс-службе Генштаба ВСУ сообщили, что в настоящее время ситуация контролируется, динамики к росту количества случаев недомогания среди личного состава института нет, ни один военнослужащий образовательного учреждения в дополнительной госпитализации не нуждается.

Напомним, недавно в крымском оздоровительном лагере "Ласпи" массово отравились дети. Кроме того, в инфекционное отделение больницы попали четыре воспитателя.