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      В Киеве мать утопила двух своих детей: фото 18+

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      В Киеве исчезло 2 детей, а впоследствии стало известно, что их утопила родная мать
      В Киеве исчезло 2 детей, а впоследствии стало известно, что их утопила родная мать / Иллюстративное фото

      В Дарницком районе Киева стало известно об исчезновении 26 октября 2 детей – 6-летней Анны Бабкиной и 5-летнего Даниила Бабкина. Еще в субботу брата с сестрой разыскивала полиция, а в воскресенье уже стало известно, что детей утопила в озере их мать.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

      Ранее в сети опубликовали фото пропавших детей.

      Согласно сообщению, 26 октября отец детей сообщил в полицию, что его бывшая жена забрала мальчика и девочку и исчезла. Впоследствии правоохранители нашли женщину неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии и без детей.

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      Женщину привезли в отдел полиции и к ней прибыли медики. Мать детей рассказала, что пошла купаться с ними на озеро и те утонули.

      Тогда полицейские выехали на озеро, но в первый день найти никого не удалось. Поиски продолжили 28 октября вместе с водолазами, они и нашли тела 2 маленьких детей.

      Женщину задержали, ей грозит 15 лет заключения.

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      По информации Facebook-сообщества "Киев Оперативный", в день исчезновения детей их отцу позвонил неизвестный и сообщил, что нашел телефон одного ребенка. Отец поехал на встречу, забрал телефон и отправился по месту жительства детей и их матери. Двери в квартиру были открытыми, а дома никого не оказалось.

      Мать детей 36-летняя Екатерина, которая работает в детском саду, на работу не появилась. Детей в детсад тоже не привела. Из последних событий перед инцидентом было известно лишь то, что мать отпросила своих детей из кружка фигурного катания якобы потому, что они заболели.

      Также известно, что родители Екатерины проживают в оккупированном Крыму, а сама женщина никогда не была замечена за употреблением алкоголя. Уже в Киеве она призналась, что утопила детей в озере Дарницкого района. Сама тоже хотела утопиться, но не смогла.

      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Дети и несовершеннолетние Расследования Жертвы Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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