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      В Киеве медики требовали взятку от ветерана АТО: злоумышленников задержала СБУ

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      В Киеве медики требовали взятку от ветерана АТО с инвалидностью
      В Киеве медики требовали взятку от ветерана АТО с инвалидностью / Peoplesproject.com

      Медики Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны требовали от раненого ветерана АТО Петра Олексюка взятку в размере 1,5 тысячи долларов за установление группы инвалидности. Недобросовестных служащих задержали работники СБУ.

      Об этом сообщает фонд украинских волонтеров People's Project со ссылкой на самого ветерана.

      Волонтеры уточнили, что врачи-чиновники ЦВЛК МОУ и Медико-социальной экспертной комиссии №1 Киева пытались получить взятку от бойца 90-го батальона 81-й бригады Петра Олексюка (позывной "Тигр") и его отца Павла Олексюка (позывной "Алекс") , которые вместе служили на фронте.

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      Когда дошло дело до оформления документов, которые зафиксируют потерю здоровья на войне, должностные лица ЦВЛК начали затягивать этот процесс. Впоследствии моему отцу позвонил сотрудник ЦВЛК МОУ, который предложил встретиться. На встрече он сообщил, что установление группы инвалидности будет стоить полторы тысячи долларов,
      – рассказал Павел.

      Сразу после звонка отец с сыном обратились в СБУ. Силовики провели спецоперацию и вывели на чистую воду не только чиновника ЦВВК, но и его сообщника в МСЭК №1 Киева.

      Отмечается, что 5 декабря СБУ провели 2 обыска: в помещении МСЭК №1 и в помещении ЦВЛК МОУ. Всех причастных к инциденту задержали, а в помещении МСЭК обнаружили большую сумму денег долларовыми купюрами.

      хабар ветеран АТО корупція
      Задержанный работник МСЭК

      Известно, что Петр Олексюк получил ранения в боях на Донбассе 9 мая 2017 года. Взрывом запрещенной российской мины ПМН-2 бойцу оторвало пятку, раздробило кости правой ноги и ступни.

      В государственных больницах мужчине предложили только один вариант – ампутацию. Однако благодаря волонтерам Петр получил шанс стоять на своих ногах, начав биотех-реабилитацию.

      Теги: Новости Украины Коррупция Война на Донбассе СБУ Новости Киева АТО Волонтеры Взятка
      Источник: 24 Канал
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