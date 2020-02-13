В Киеве полиция со стрельбой задержала вооруженного иностранца: фото
Спецназовцам полиции пришлось применить оружие, стреляя в автомобиль-беглец. Нарушителя задержали, им оказался гражданин другого государства. В машине обнаружили предмет, похожий на пистолет. Этот же автомобиль якобы фигурировал в ограблении, совершенном в январе в Броварах.
Об инциденте, который произошел в Киеве вечером 12 февраля, сообщила пресс-служба полиции столицы на официальном сайте.
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Что известно о стрельбе с участием полиции в Киеве 12 февраля
- Спецназовцы полиции на Броварском проспекте остановили автомобиль для проверки документов.
- Милиционер приблизился к автомобилю и заметил в салоне предмет, похожий на пистолет.
- Водитель, общаясь с полицией, нервничал и игнорировал вопросы, а потом нажал на газ, желая сбежать.
- В это же мгновение один из полицейских запрыгнул в машину и попытался того остановить.
- Во время преследования беглеца стражам порядка пришлось применить огнестрельное оружие.
- На предупреждение беглец не реагировал, поэтому полицейские стреляли в колеса автомобиля.
- Остановили его на мосту Метро. За рулем был гражданин другого государства 1981 года рождения.
На месте работает следственно-оперативная группа. Предмет, похожий на пистолет, отправят на экспертизу. Пострадавших, к счастью, нет.
Смотрите фото с места задержания вооруженного иностранца в Киеве (НПУ, "Киев Оперативный" и "Информатор"):
Интересно, что – по данным телеграмм-канала "Киев Оперативный" – задержанный автомобиль фигурирует в уголовнои производстве об ограблении магазинов в Броварах, произошедших в начале января 2020 года.
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