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      В Киеве полиция со стрельбой задержала вооруженного иностранца: фото

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      Полиция со стрельбой задержала иностранца, который убегал в автомобиле / НПУ

      Спецназовцам полиции пришлось применить оружие, стреляя в автомобиль-беглец. Нарушителя задержали, им оказался гражданин другого государства. В машине обнаружили предмет, похожий на пистолет. Этот же автомобиль якобы фигурировал в ограблении, совершенном в январе в Броварах.

      Об инциденте, который произошел в Киеве вечером 12 февраля, сообщила пресс-служба полиции столицы на официальном сайте.

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      Что известно о стрельбе с участием полиции в Киеве 12 февраля

      • Спецназовцы полиции на Броварском проспекте остановили автомобиль для проверки документов. 
      • Милиционер приблизился к автомобилю и заметил в салоне предмет, похожий на пистолет.
      • Водитель, общаясь с полицией, нервничал и игнорировал вопросы, а потом нажал на газ, желая сбежать.
      • В это же мгновение один из полицейских запрыгнул в машину и попытался того остановить.
      • Во время преследования беглеца стражам порядка пришлось применить огнестрельное оружие.
      • На предупреждение беглец не реагировал, поэтому полицейские стреляли в колеса автомобиля. 
      • Остановили его на мосту Метро. За рулем был гражданин другого государства 1981 года рождения.

      На месте работает следственно-оперативная группа. Предмет, похожий на пистолет, отправят на экспертизу. Пострадавших, к счастью, нет. 

      Смотрите фото с места задержания вооруженного иностранца в Киеве (НПУ, "Киев Оперативный" и "Информатор"):

       

       

      Интересно, что – по данным телеграмм-канала "Киев Оперативный" – задержанный автомобиль фигурирует в уголовнои производстве об ограблении магазинов в Броварах, произошедших в начале января 2020 года. 

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      Готова ли Украина к борьбе с коронавирусом: эксклюзивное интервью со Скалецкой
      12 февраля
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Стрельба Полиция Криминальные новости Новости Киева Новости Украины
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