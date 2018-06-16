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В Киеве "минировали" метро перед Маршем равенства

26 Читати новину українською
Перед Маршем рівності у Києві "мінували" 5 станцій метро
Перед Маршем рівності у Києві "мінували" 5 станцій метро / Соцсети

Вечером 16 июня к правоохранителям Киева поступило сообщение о заминировании станций метрополитена "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Золотые Ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадки на "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Как отметили правоохранители, в связи с этим к местам возможных заминирований были направлены кинологи и взрывотехники, также проводилась проверка.

Добавим, что по состоянию на 1:25 17 июня проверка продолжалась на станциях "Дворец спорта" и "Театральная", а на станциях "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Золотые ворота" взрывоопасные предметы обнаружены не были, поэтому они было открыты в обычном режиме для пассажиров.

Напомним, 17 июня в центре Киева пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества "КиевПрайд-2018". Добавим, что прошлогодний КиевПрайд-2017 отметился семью нападениями в результате которых пострадали 10 человек и двое правоохранителей. В марше приняли участие 2,5 тысячи человек.

Теги: Новости Киева Криминальные новости Новости Украины Транспорт метро
Источник: 24 канал
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