В Киеве "минировали" метро перед Маршем равенства
Вечером 16 июня к правоохранителям Киева поступило сообщение о заминировании станций метрополитена "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Золотые Ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадки на "Площадь Льва Толстого".
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
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Как отметили правоохранители, в связи с этим к местам возможных заминирований были направлены кинологи и взрывотехники, также проводилась проверка.
Добавим, что по состоянию на 1:25 17 июня проверка продолжалась на станциях "Дворец спорта" и "Театральная", а на станциях "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Золотые ворота" взрывоопасные предметы обнаружены не были, поэтому они было открыты в обычном режиме для пассажиров.
Напомним, 17 июня в центре Киева пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества "КиевПрайд-2018". Добавим, что прошлогодний КиевПрайд-2017 отметился семью нападениями в результате которых пострадали 10 человек и двое правоохранителей. В марше приняли участие 2,5 тысячи человек.
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