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В Киеве митингуют за отставку Порошенко и собираются в имение президента

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В воскресенье, 18 марта, в Киеве на Майдане Независимости собрались участники акции "Движения новых сил" на акцию с требованием принять новый закон о выборах и с требованием об отставке Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

По состоянию на 12:10 в центре Киева присутствовали около 1-1,5 тысячи участников акции.

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Как заявили организаторы мероприятия, после акции они планируют отправиться с Европейской площади в имение Порошенко в Козине.

Пока собравшиеся держат в руках плакаты "Мы за новый закон о выборах", "Порошенко – это обнищание, бедность, эмиграция", зачеркнутые портреты президента Украины и президента России Владимира Путина.

Смотрите видео с митинга в Киеве 18 марта за отставку Порошенко

Недалеко от центральной площади дежурят несколько карет скорой медицинской помощи, пожарная машина, несколько полицейских автомобилей и несколько автобусов Нацгвардии. Возле Октябрьского дворца также дежурят автобусы с полицией и нацгвардейцы.

Проезды на ул. Прорезную и Городецкого перекрыты правоохранителями, у выхода из метро "Крещатик" на ул. Городецкого силовики проверяют людей на наличие опасных вещей.

Добавим, что на стенах ТРЦ "Глобус" у Стеллы Независимости кто-то вывесил плакаты "Не продавай Украину за российские деньги" с перечеркнутыми портретами Путина, Сергея Курченко, Михаила Саакашвили, Виктора Медведчука и Надежды Савченко, а – плакат "Судьбу Украины решать украинцам" с изображениями Путина и Саакашвили.

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Все фото: Украинская правда

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, 18 марта на службу в центральной части Киева заступили 1500 правоохранителей.

"Мы проводим превентивные меры и будем четко реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и нормы действующего законодательства", – заявил Крищенко.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Полиция протесты Новости Киева Михаил Саакашвили Фотоновости Законодательство
Источник: 24 Канал
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