В Киеве множество домов остались без воды из-за аварии

В Киеве на Теремках произошла масштабная авария на водопроводе. В результате аварии во многих домах на проспекте Глушкова отключено водоснабжение.

Как рассказали в Киеводоканале, авария произошла на водопроводе диаметром 150 миллиметров, который проходит по проспекту Глушкова. В связи с этим здесь будет отключено водоснабжение жилых домов с №13 по №59.

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В ведомстве посоветовали жителям сделать запасы воды. В частности, возле дома №41 будет находиться автоцистерна с водой. Также воду можно набрать в ближайшем бювете, который располагается на проспекте Глушкова, 65.

В Киеводоканале заверили, что авария будет ликвидирована в течение суток.

Это уже не впервые прорвало трубу с водой в Киеве в течение последнего времени. К примеру, 2 мая в результате одной из таких аварии полностью залило кипятком детскую площадку, а автомобиль, который стоял на парковке, провалился под асфальт.