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В Киеве мотоциклист насмерть сбил человека и скрылся с места аварии

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ДТП в Киеве
ДТП в Киеве / Скриншот

В Соломенском районе Киева мотоциклист насмерть сбил женщину. По словам очевидцев, водитель мотоцикла получил тяжелые травмы, но скрылся с места совершения ДТП.

Об этом сообщило сообщество dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

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Отмечается, что женщина переходила дорогу в неустановленном для этого месте. Водитель мотоцикла "снял номера и скрылся".

Мотоцикл Ducati двигался по проспекту Комарова, прямо перед мотоциклом на дорогу выбежала женщина. В результате наезда женщина-пешеход получила смертельные травмы, погибла на месте происшествия, личность погибшей устанавливают следователи,
– говорится в сообщении "Эспрессо".

Инцидент случился 31 августа около 21:00. В сообществе призвали свидетелей и лиц, которые могут владеть информацией о водителе мотоцикла, сообщить в правоохранительные органы по телефону "102".

Смотрите видео с места аварии:

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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