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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Киеве может состояться бой за титул чемпиона WBC с участием украинского боксера

53 Читати новину українською
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик

Боксерский поединок украинца Александра Гвоздика (15-0, 12 КО) против чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе в полутяжелом весе Адониса Стивенсона (29-1-1, 24 КО) может состояться в Киеве.

Идею проведения этого поединка именно в столице Украины озвучил руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум, соглашение с которыми имеет Александр Гвоздик. Однако для этого надо выиграть промоутерские торги, сообщает BoxingScene.

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Боб Арум настаивает на том, что следующий бой Адониса Стивенсона должен произойти именно против Гвоздика за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе.

При этом Боб Арум хочет, чтобы бой состоялся в Украине, когда в Киеве будет проходить ежегодная конференция WBC. При этом Боб Арум понимает, что канадский боксер может не согласиться на проведение боя в Киеве. Следовательно, тогда место поединка выставят на торги.

Промоутер не рассматривает США как возможное место проведения боя, ведь Стивенсон не может посетить Соединенные Штаты. Боб Арум хочет, чтобы бой состоялся, и Гвоздик завоевал чемпионский пояс в бою.

Теги: Новости спорта Александр Гвоздик Бокс
Источник: 24 Канал
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