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      В Киеве мужчина бросался на прохожих с отверткой: фото, видео

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      Возле станции метро "Левобережная" в Киеве парень бросался на прохожих с отверткой. К счастью, никто не пострадал.

      За інформацією видання "Інформатор", інцидент стався 3 березня приблизно о 23:15. Затримати нападника вдалось перехожим до приїзду поліції, коли він накинувся на чоловіка, але отримав відсіч.

      До слова: На Львівщині сталася стрілянина – вбили 22-річну дівчину

      Хлопець не міг пояснити свої дії, але не приховував, що викрутка належить йому. Окрім цього, він був у стані сп'яніння, але що саме вживав – не зізнався.


      Неадекватний хлопець кидався на перехожих / Фото "Інформатор"

      хлопець кидався з викруткою у києві
      Перехожим вдалось затримати нападника до приїзду поліції / Фото "Інформатор"


      Нападник кидався на перехожих з викруткою / Фото "Інформатор"

      У Києві чоловік кидався на перехожих з викруткою: відео "Інформатор"

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Криминальные новости Полиция Криминал Новости Киева Новости Украины
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