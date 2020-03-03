В Киеве мужчина бросался на прохожих с отверткой: фото, видео

Возле станции метро "Левобережная" в Киеве парень бросался на прохожих с отверткой. К счастью, никто не пострадал.

За інформацією видання "Інформатор", інцидент стався 3 березня приблизно о 23:15. Затримати нападника вдалось перехожим до приїзду поліції, коли він накинувся на чоловіка, але отримав відсіч. До слова: На Львівщині сталася стрілянина – вбили 22-річну дівчину Хлопець не міг пояснити свої дії, але не приховував, що викрутка належить йому. Окрім цього, він був у стані сп'яніння, але що саме вживав – не зізнався.

Неадекватний хлопець кидався на перехожих / Фото "Інформатор"

Перехожим вдалось затримати нападника до приїзду поліції / Фото "Інформатор"

Нападник кидався на перехожих з викруткою / Фото "Інформатор" У Києві чоловік кидався на перехожих з викруткою: відео "Інформатор"