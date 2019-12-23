В Киеве мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку с инвалидностью

27-летний киевлянин обманом заманил к себе несовершеннолетнюю соседку с инвалидностью, у которой 2-я группа психического расстройства. Воспользовавшись беспомощностью жертвы, преступник изнасиловал ее. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Инцидент случился в мае 2019 года в Святошинском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Ранее судимый житель Киева под вымышленным предлогом заманил к себе девушку. У нее 2-я группа психического расстройства, то есть она не понимает характер и значение действий, которые осуществляют в отношении нее, поэтому злоумышленник решил изнасиловать жертву.

В результате девушка получила травмы, ее госпитализировали. Злоумышленника задержали в тот же день.

Коллегия судей Святошинского районного суда Киева поддержала позицию публичного обвинителя, мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления и осудили на 10 лет лишения свободы.