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      В Киеве мужчина, который неделю не обращался к медикам, умер от гриппа

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      В Киеве от гриппа умер 56-летний мужчина
      В Киеве от гриппа умер 56-летний мужчина / meinbezirk.at

      Несмотря на то, что уровень заболеваемости за последнюю неделю 2018 года уменьшился на 10%, в Киеве 56-летний мужчина умер от гриппа.

      Об этом заявил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, пишет 44.ua.

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      Известно, что мужчина умер в первый день 2019 года, 1 января.

      В течение отчетного периода (начиная с октября 2018 года, – ред.) зарегистрировано 4 летальных случая от осложнений после гриппа А, который подтвержден методом быстрых тестов и в 2 случаях методом ПЦР исследования,
      – сообщил Сергей Чумак.

      Он отметил, что мужчина заболел гриппом 23 декабря, но обратился за помощью 31 декабря. А уже 1 января около 09:00 утра мужчина умер от осложнений.

      Симптоми грипу
      Симптомы гриппа

      Напомним, что в течение первой недели 2019 года зарегистрировали первый вирусологически подтвержденный случай гриппа типа A в городе Кропивницкий.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Новости Киева Грипп в Украине
      Источник: 24 Канал
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