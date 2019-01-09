В Киеве мужчина, который неделю не обращался к медикам, умер от гриппа

Несмотря на то, что уровень заболеваемости за последнюю неделю 2018 года уменьшился на 10%, в Киеве 56-летний мужчина умер от гриппа.

Об этом заявил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, пишет 44.ua.

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Известно, что мужчина умер в первый день 2019 года, 1 января.

В течение отчетного периода (начиная с октября 2018 года, – ред.) зарегистрировано 4 летальных случая от осложнений после гриппа А, который подтвержден методом быстрых тестов и в 2 случаях методом ПЦР исследования,

– сообщил Сергей Чумак.

Он отметил, что мужчина заболел гриппом 23 декабря, но обратился за помощью 31 декабря. А уже 1 января около 09:00 утра мужчина умер от осложнений.



Симптомы гриппа

Напомним, что в течение первой недели 2019 года зарегистрировали первый вирусологически подтвержденный случай гриппа типа A в городе Кропивницкий.

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