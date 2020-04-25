В Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ноги: детали

После рабочей смены сотрудник полиции заметил подозрительного мужчину, который лазил между машинами на парковке. Правоохранитель сделал замечание незнакомцу, а это в свою очередь вылилось в драку со стрельбой.

Полицейский показал служебное удостоверение, на что получил пощечину. После этого нападавший стал убегать, в конце концов, между мужчинами произошла драка, сообщают в пресс-службе полиции Киева.

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Во время потасовки нападавший достал пистолет и четыре раза выстрелил в сторону полицейского. В этот момент уже подъехало подкрепление – экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции. Они и задержали правонарушителя на месте.

Пострадавшего осмотрели медики и срочно направили в больницу с огнестрельными ранениями ног.

У 28-летнего напавшего следователи изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль.



Пистолет для отстрела резиновых пуль

Следователи Оболонского управления полиции начали уголовное производство по статье 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное напавшему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.



Напавшему убежать не удалось: его задержали полицейские

Смотрите оперативное видео полиции с места столкновения