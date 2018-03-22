В Киеве мужчина наручниками приковал своего квартиранта: возмутительные детали

В Киеве мужчина в собственном доме держал своего квартиранта, который якобы обокрал его квартиру. По этим фактам начато уголовное производство.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

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Обратилась в полицию женщина, которая сообщила о незаконном содержании мужчины в квартире дома на улице Дорогожицкой в Шевченковском районе столицы.

Мужчина, которого удерживал киевлянин, жил в его квартире. Накануне он якобы похитил у хозяина ювелирные изделия и сдал их в ломбард. Владелец квартиры узнал о пропаже ценностей, а затем пристегнул наручниками квартиранта к батарее,

– говорится в сообщении.



В Киеве мужчина наручниками приковал своего квартиранта

Хозяин квартиры заверил, что мужчину он будет удерживать до тех пор, пока тот не отдаст долг.

Правоохранители задержали 59-летнего киевлянина, они проверяют причастность его квартиранта к краже из квартиры.

В настоящее время проводится расследование.



В Киеве мужчина наручниками приковал своего квартиранта

К слову, вечером 16 марта в Киеве на улице Туровской, которая располагается на Подоле, в подъезде одного из жилых домов был обнаружен мужчина, который имел явные признаки насилия. К сожалению, по дороге в больницу он умер.