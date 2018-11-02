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      В Киеве мужчина подорвал себя гранатой

      34 Читати новину українською
      Мужчина подорвал себя гранатой
      Мужчина подорвал себя гранатой / 24 канал

      В Днепровском районе Киева, на Харьковском шоссе мужчина в возрасте примерно 30 лет подорвался на гранате.

      Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".

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      Отмечается, что точное время взрыва, причины и мотив установят следователи и эксперты.

      По предварительной информации, мужчина совершил самоподрыв под домом. В это время в доме находилась его бывшая девушка с другим мужчиной. Взрыв произошел возле машины этого человека

      Трагедия произошла возле жилых домов и припаркованных машин, однако ни стекла в домах, ни сами автомобили не пострадали. По словам жителей соседних домов, они слышали незначительный взрыв еще ночью, но тело погибшего обнаружили только утром

      Місце вибуху у Києві
      В Киеве мужчина совершил самоподрыв

      Теги: Новости Украины Самоубийство Взрыв Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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