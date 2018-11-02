В Киеве мужчина подорвал себя гранатой

В Днепровском районе Киева, на Харьковском шоссе мужчина в возрасте примерно 30 лет подорвался на гранате.

Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".

Читайте также: Во Львове посреди улицы мужчина порезал себе вены: фото 18+

Отмечается, что точное время взрыва, причины и мотив установят следователи и эксперты.

По предварительной информации, мужчина совершил самоподрыв под домом. В это время в доме находилась его бывшая девушка с другим мужчиной. Взрыв произошел возле машины этого человека

Трагедия произошла возле жилых домов и припаркованных машин, однако ни стекла в домах, ни сами автомобили не пострадали. По словам жителей соседних домов, они слышали незначительный взрыв еще ночью, но тело погибшего обнаружили только утром



В Киеве мужчина совершил самоподрыв