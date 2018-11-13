В Киеве мужчина погиб от взрыва гранаты в автомобиле

На улице Богатырской в Киеве обнаружили иномарку с телом мужчины в салоне. Судя по травмам и вещественным доказательствам, мужчина умер в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Отмечается, что тело мужчины обнаружил прохожий и вызвал полицию. Правоохранители заявили, что телесные повреждения на теле характерны для взрыва.

Во время осмотра автомобиля, взрывотехники обнаружили в салоне машины рычаг от гранаты и металлические остатки, их отправили на экспертизу.

Личность погибшего пока неизвестна. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Напомним, в Днепровском районе Киева, на Харьковском шоссе мужчина в возрасте примерно 30 лет подорвался на гранате.