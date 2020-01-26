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      В Киеве мужчина помог полицейским задержать грабителя: фото

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      Мужчина помог задержать грабителя / shutterstock.com

      Неизвестный мужчина при выходе из троллейбуса вытащил деньги из чужого женского рюкзака. Когда киевлянка оглянулась, то увидела мужчину, который уже убегал с деньгами в руках.

      Женщина сразу сообщила об инциденте в полицию. Когда копы прибыли на место происшествия, то увидели драку между двумя мужчинами.

      Обратите внимание: В киевском Гидропарке произошло столкновение: участнику конфликта выстрелили в лицо

      Выяснилось, что женщина после инцидента стала звать на помощь, на что отреагировал неравнодушен прохожий и бросился догонять обидчика.

      Полицейские сразу задержали злоумышленника. Им оказался житель столицы, 1978 года рождения. Известно, что фигурант неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за подобные преступления.

      київ грабіж поліціяПолицейские задержали злоумышленника / Фото: Нацполиция

      Следователи начали уголовное производство за грабеж. Виновнику грозит лишение свободы до 4 лет.

      Ранее В Киеве мужчина с рюкзаком Glovo умер при загадочных обстоятельствах

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Полиция Криминальные новости
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