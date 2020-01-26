В Киеве мужчина помог полицейским задержать грабителя: фото

Неизвестный мужчина при выходе из троллейбуса вытащил деньги из чужого женского рюкзака. Когда киевлянка оглянулась, то увидела мужчину, который уже убегал с деньгами в руках.

Женщина сразу сообщила об инциденте в полицию. Когда копы прибыли на место происшествия, то увидели драку между двумя мужчинами.

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Выяснилось, что женщина после инцидента стала звать на помощь, на что отреагировал неравнодушен прохожий и бросился догонять обидчика.

Полицейские сразу задержали злоумышленника. Им оказался житель столицы, 1978 года рождения. Известно, что фигурант неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за подобные преступления.

Полицейские задержали злоумышленника / Фото: Нацполиция

Следователи начали уголовное производство за грабеж. Виновнику грозит лишение свободы до 4 лет.

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