В Киеве мужчина посреди дня воровал асфальт: видео
В Киеве зафиксировали на видео момент, как неизвестный мужчина посреди бела дня воровал асфальт. Вор лопатой загружал дорожное покрытие в свое авто прямо посреди улицы.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Х***й Киев".
Отметим, что мужчину никто не остановил, несмотря на то, что он воровал асфальт в достаточно людном месте.
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Этот народ непобедим. Мужчина среди бела дня тупо отгружает лопаткой асфальт в свой фургон. Теперь хоть есть на кого свалить, чего у нас такие дороги ху***е,
– пишет автор видео.
Смотрите видео, как мужчина ворует асфальт в Киеве:
Источник: 24 канал
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