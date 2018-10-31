В Киеве мужчина посреди дня воровал асфальт: видео

В Киеве зафиксировали на видео момент, как неизвестный мужчина посреди бела дня воровал асфальт. Вор лопатой загружал дорожное покрытие в свое авто прямо посреди улицы.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Х***й Киев".

Отметим, что мужчину никто не остановил, несмотря на то, что он воровал асфальт в достаточно людном месте.

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Этот народ непобедим. Мужчина среди бела дня тупо отгружает лопаткой асфальт в свой фургон. Теперь хоть есть на кого свалить, чего у нас такие дороги ху***е,

– пишет автор видео.

Смотрите видео, как мужчина ворует асфальт в Киеве: