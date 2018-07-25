В Киеве мужчина пытался совершить самоубийство, бросаясь под автомобили: видео

В среду, 25 июля, В Киеве на улице Богдана Хмельницкого мужчина в неадекватном состоянии валялся на тротуаре и бросался под проезжавшие мимо автомобили.

Об этом сообщает "Информатор".

Около 7:15 часов на месте происшествия уже находились правоохранители и карета скорой медицинской помощи.

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По словам полицейских, мужчина пытался наложить на себя руки, бросаясь под колеса автомобилей, которые проезжали рядом. По предположениям правоохранителей, мужчина, скорее всего, находился под действием психотропных веществ.

Сначала медики пытались оказать помощь мужчине на месте, однако впоследствии забрали его в больницу.

Смотрите видео, как в Киеве мужчина пытался совершить самоубийство, бросаясь под колеса авто: