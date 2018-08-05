В Киеве мужчина с саблей нападал на прохожих

В Киеве вчера, 4 августа, около полуночи в районе мужчина с саблей нападал на прохожих.

В результате действий злоумышленника пострадал молодой человек. Пострадавшего с ранением головы госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, сообщили в пресс-службе полиции.

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Сотрудники полиции установили, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента... Правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это – 49-летний местный житель,

– отметили в полиции.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.