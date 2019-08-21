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      В Киеве мужчина убил свою жену лопатой из-за беспорядка дома (видео)

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      В Киеве мужчина убил свою жену лопатой
      В Киеве мужчина убил свою жену лопатой / ua.news

      В Оболонском районе Киева 50-летний мужчина во время ссоры убил свою жену лопатой. После осознания совершенного, он самостоятельно вызвал медиков и полицию.

      Киевлянин во время ссоры со своей 52-летней женой схватил лопату и избил женщину, а на следующий день он нашел ее мертвой, об этом сообщает полиция города Киева.

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      Мужчина рассказал, что инцидент произошел дома во время совместного "отдыха" с алкогольными напитками. Между ними возникла очередная ссора, во время которой он взял лопату и избил нею супругу.

      Впоследствии оказалось, что киевлянин с женой вместе работали в пункте приема вторсырья. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, а сейчас ему грозит до 10 лет заключения.

      вбив свою жінку лопатою, вбивство у києві
      В Киеве мужчина убил свою жену лопатой

      Вбивство жінкиМужчина убил свою жену из-за ссоры

      Мужчина убил свою жену, потому что она пила и дома был "бардак": видео

       

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      Теги: Новости Киева Криминальные новости Убийство Криминал
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