В Киеве мужчина убил свою жену лопатой из-за беспорядка дома (видео)

В Оболонском районе Киева 50-летний мужчина во время ссоры убил свою жену лопатой. После осознания совершенного, он самостоятельно вызвал медиков и полицию.

Киевлянин во время ссоры со своей 52-летней женой схватил лопату и избил женщину, а на следующий день он нашел ее мертвой, об этом сообщает полиция города Киева.

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Мужчина рассказал, что инцидент произошел дома во время совместного "отдыха" с алкогольными напитками. Между ними возникла очередная ссора, во время которой он взял лопату и избил нею супругу.

Впоследствии оказалось, что киевлянин с женой вместе работали в пункте приема вторсырья. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, а сейчас ему грозит до 10 лет заключения.



В Киеве мужчина убил свою жену лопатой

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