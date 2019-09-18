В Киеве мужчина угрожает все подорвать: перекрыли мост и частично не работает метро

Неизвестный мужчина на мосту "Метро" устроил стрельбу и угрожает все взорвать. Полиция отправила на место инцидента все необходимые службы и проводит спецоперацию. Кроме того красная линия киевского метро, которая проходит по мосту, работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Движение по мосту Метро полностью перекрыто в обоих направлениях. Проехать на метро тоже нельзя. Известно, что мост ехал человек на авто, он остановился и вышел. Очевидцы заметили, что из его сумки торчит пример, а в руке неизвестное устройство. Мужчина угрожает все взорвать, сообщает "Киев Оперативный".

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Нацполиция Киева в комментарии 24 канала подтвердила информацию о том, что на мосту действительно находится неизвестный мужчина, который угрожает все взорвать. В полиции отметили, что на место инцидента отправили все оперативные службы, а въезд на мост перекрыт с обеих сторон.

Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и взрывотехники.

Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту,

– сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Издание TheБабель сообщает, что неизвестным "минером" является 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах издание отмечает, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянского райуправления полиции 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".



Правоохранители перекрыли мост с обеих сторон / фото Нацполиция



Ситуация перед въездом на мост "Метро" / фото Нацполиция



Бронированная техника на мосту "Метро" в Киеве / Фото Эльдар Сарахман



Спецтехника полиции на мосту / Фото Эльдар Сарахман



Оперативные службы проводят спеоперацию / Фото Эльдар Сарахман

Смотрите видео с места происшествия:

Пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook сообщила, что красная линия киевского метро, которая проходит по мосту, работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" из-за анонимного звонка о минировании.