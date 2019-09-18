18:51
18 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Натуральный тиран Путин. Турецкие понты перед Эрдоганом
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 сентября
      Вести.UA: Коломойский проклял Гонтареву. Приходько вляпалась в "Батькивщину"
      Вєсті.UA
      19:20, 17 сентября
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ

      В Киеве мужчина угрожает все подорвать: перекрыли мост и частично не работает метро

      1896 Читати новину українською
      В Киеве мост Метро угрожают взорвать – новости 18 сентября 2019
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Неизвестный мужчина на мосту "Метро" устроил стрельбу и угрожает все взорвать. Полиция отправила на место инцидента все необходимые службы и проводит спецоперацию. Кроме того красная линия киевского метро, которая проходит по мосту, работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

      Движение по мосту Метро полностью перекрыто в обоих направлениях. Проехать на метро тоже нельзя. Известно, что мост ехал человек на авто, он остановился и вышел. Очевидцы заметили, что из его сумки торчит пример, а в руке неизвестное устройство. Мужчина угрожает все взорвать, сообщает "Киев Оперативный".

      Читайте также: В России произошел взрыв в институте, который разрабатывал защиту от биологического оружия

      Нацполиция Киева в комментарии 24 канала подтвердила информацию о том, что на мосту действительно находится неизвестный мужчина, который угрожает все взорвать. В полиции отметили, что на место инцидента отправили все оперативные службы, а въезд на мост перекрыт с обеих сторон.

      Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и взрывотехники.

      Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту,
      – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

      Издание TheБабель сообщает, что неизвестным "минером" является 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах издание отмечает, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянского райуправления полиции 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".


      Правоохранители перекрыли мост с обеих сторон / фото Нацполиция


      Ситуация перед въездом на мост "Метро" / фото Нацполиция

      Мінування мосту Метро в Києві
      Бронированная техника на мосту "Метро" в Киеве / Фото Эльдар Сарахман

      Мінування мосту
      Спецтехника полиции на мосту / Фото Эльдар Сарахман


      Оперативные службы проводят спеоперацию / Фото Эльдар Сарахман

      Смотрите видео с места происшествия:

      Пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook сообщила, что красная линия киевского метро, которая проходит по мосту, работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" из-за анонимного звонка о минировании.

       

      blog_ava
      "Захар Беркут": в сети появился официальный трейлер фильма с участием голливудских актеров
      сегодня
      1895
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Минировании моста в Киеве Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кабмин уволил Вятровича: коротко обо всем, что известно
      сегодня , 18:05 Кабмин уволил Вятровича: коротко обо всем, что известно
      Євгенія Мазур 184
      Водіння у нетверезому стані, хабарі та поїздки до Росії: як суддів карають за порушення
      сегодня , 17:30 Водіння у нетверезому стані, хабарі та поїздки до Росії: як суддів карають за порушення
      Роман Маселко 90
      Почему олигархи ненавидят МВФ и продолжат борьбу против настоящих реформ
      сегодня , 17:03 Почему олигархи ненавидят МВФ и продолжат борьбу против настоящих реформ
      Сергій Фурса 217
      Форум издателей 2019: самые интересные книжные новинки из-за рубежа
      сегодня , 16:01 Форум издателей 2019: самые интересные книжные новинки из-за рубежа
      Ірина Юрковська 160
      Цены на недвижимость искусственно снижают, обманывая бюджет на миллионы гривен: схема
      сегодня , 15:30 Цены на недвижимость искусственно снижают, обманывая бюджет на миллионы гривен: схема
      Олесь Друкач 214
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук