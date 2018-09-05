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В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе: фото 18+

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Мужчина устроил стрельбу в киевском троллейбусе
Мужчина устроил стрельбу в киевском троллейбусе / kyiv.npu.gov.ua

В среду, 5 сентября, на остановке общественного транспорта "Караваевы дачи" в Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Представители полиции сообщают, что заметили в троллейбусе мужчину, похожего на подозреваемого в совершении мошенничества. По их словам, месяц назад в Голосеевском районе злоумышленник устроил псевдообменник и через интернет договорился об обмене 190 тысяч долларов США. Когда клиент передал ему деньги – сбежал через запасной выход.

Правоохранители подошли к мужчине, представились и попросили предъявить документы для проверки. В ответ он резким движением достал оружие, выстрелил в окно, через которое и пытался убежать,
– рассказали в полиции.

Оперативники задержали злоумышленника, в результате этого происшествия никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Двое правоохранителей получили незначительные повреждения.

Напомним, во вторник, 4 сентября, в Киеве на Печерске возник конфликт между охранником рынка и двумя неизвестными лицами. В результате конфликта на рынке раздались выстрелы, и на место прибыли правоохранители.

 

Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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