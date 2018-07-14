В Киеве мужчина в маске киногероя совершал разбойные нападения на кредитные учреждения

В Киеве мужчина под угрозой ножа и в маске киногероя совершил три разбоя недалеко от станции метро "Почайна". На счету злоумышленника также есть аналогичные эпизоды в разных районах столицы. Суд арестовал правонарушителя.

Установлено, что злоумышленник в маске заходил в помещение заведения, угрожал сотруднику ножом, после чего забирал из кассы деньги и убегал.

Нож и маску нападавший оставлял недалеко от места совершения преступления, сообщают в пресс-службе полиции.

Злоумышленник – 35-летний житель Деснянского района Киева, ранее не судимый. Мы имеем достаточно доказательств о совершении им трех разбойных нападений возле станции метрополитена "Почайна", а также еще нескольких подобных преступлений на территории города,

– отмечают правоохранители.

Как признался сам задержанный, он заранее покупал маски "Человека-паука" и ножи, планируя избавиться от этих вещественных доказательств сразу после разбоя. Выбирал небольшие пункты выдачи быстрых кредитов в местах дорожных развязок, где можно быстро исчезнуть среди толпы и убежать.

"Совершать преступления по одному-два в месяц он начал с марта этого года. По приблизительным подсчетам, мужчина завладел суммой около 65 тысяч гривен. За один раз забирал из учреждений от 1500 до 25000 гривен", – рассказывают в полиции.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. За совершенное нападавшему грозит до двенадцати лет лишения свободы. Для правонарушителя избрана мера пресечения в виде ареста.