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      В Киеве мужчина выстрелил в голову 5-летнему ребенку: подробности с места происшествия

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      В Киеве на Лесном массиве прямо посреди улицы неизвестный мужчина выстрелил в 5-летнего мальчика. По словам очевидцев, злоумышленников было трое, их уже задержали.

      Инцидент произошел около 15 часов дня, рассказал корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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      Что случилось? Вблизи супермаркета между тремя мужчинами возник словесный конфликт, позже один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Это случилось в то время, когда мама с ребенком вышли из супермаркета – одна пуля полетела в их сторону и попала в лицо мальчика.

      На цьому місці поблизу супермаркету АТБ стався інцидент / фото dtp.kiev.ua
      На этом месте вблизи супермаркета АТБ произошел инцидент / фото dtp.kiev.ua

      Очевидцы утверждают, что после неожиданного ранения ребенок закричала от боли. После этого его перенесли в аптеку, где ему оказали первую медицинскую помощь.

      Да, к нам принесли раненого мальчика. Он был в сознании, но было заметно, что у ребенка серьезные проблемы с глазом,
      - добавила аптекарша.

      Что известно о состоянии здоровья мальчика? Пострадавшего мальчика доставили в Центр микрохирургии глаза, поскольку он был ранен в лицо. По предварительной информации, у ребенка касательное ранения века и рваная рана.

      Злоумышленник, который выстрелил, после инцидента скрылся, двое мужчин остались для дачи показаний. Подозреваемого уже задержали и доставили в отделение полиции. Ему грозит лишение свободы сроком на семь лет.

      Теги: Оружие Новости Украины Полиция Здоровье Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости Киева
      Источник: 24 канал
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