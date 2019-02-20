В Киеве мужчину оштрафовали за агитационный плакат на балконе

В Киеве на улице Белорусской мужчина вывесил на балконе агитационный плакат. За это полиция оштрафовала мужчину, а именно – за нарушение порядка размещения агитационной продукции.

Штраф за такое правонарушение составляет до 170 гривен, сообщили в полиции Киева.

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Во время патрулирования полицейские обнаружили агитационный баннер в запрещенном месте. Поэтому правоохранители составили на 28-летнего киевлянина административные материалы за нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах.

Наибольшими проблемами выборов президента Украины 2019 года является незаконная агитация, теневые деньги и война между штабами кандидатов на главную должность в стране. Об этом 13 февраля председатель ОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.