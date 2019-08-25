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      В Киеве на 10 станциях не будут продавать и пополнять карточки метро: перечень станций

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      На 10 станциях Киева больше нельзя будет приобрести или пополнить карточку метро
      На 10 станциях Киева больше нельзя будет приобрести или пополнить карточку метро / Фото з відкритих джерел

      Начиная с 25 августа зеленая карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах 10 станций киевского метрополитена. Теперь там можно будет приобрести только е-билеты – Kyiv Smart Card.

      В пресс-службе КГГА объяснили, что в связи с внедрением электронного билета "старая" карта метро не будет продаваться и не будет пополняться на ряде станций Киевского метрополитена.

      Важно: Станции метро в Украине обустроят по-новому

      Поэтому отныне купить или пополнить зеленые карточки больше нельзя в следующих кассах:

      • "Хрещатик" (центральный выход)
      • "Театральная";
      • "Площадь Независимости";
      • "Академгородок" (выход к магазину NOVUS)
      • "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок")
      • "Арсенальная";
      • "Теремки" (выход к ТЦ "Магелан")
      • "Сырец";
      • "Почайна" (выход к ул. С. Бандеры)
      • "Площадь Льва Толстого".

      Зато в этих же кассах с 25 августа можно приобрести и пополнить э-билет Kyiv Smart Card. Стоит отметить, что можно будет использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро, как обычно.

      Оплатить проезд можно е-билетом или жетоном. Среди прочего на станции метро "Площадь Льва Толстого" можно будет купить одноразовый QR-билет.

      Заметим, что Киевский метрополитен планирует полностью отказаться от жетонов с 30 октября 2019 года. Уже сейчас жетоны не продают на ряде станций.

      Почему киевское метро отказывается от жетонов?Такие меры "Киевском метрополитене" объяснили желанием уменьшить убыточность предприятия и оптимизировать расходы. Простыми словами, причина банальна и заключается она в деньгах. Реализовать эту цель планируют через оптимизацию штата и перевода работников на более нужные профессии.

      Кроме того, проезд без жетонов позволит пассажирам больше не стоять в длинных очередях для того, чтобы купить жетон и попасть в "подземку".

      blog_ava
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      Теги: Транспорт Метро Новости Киева Новости Украины
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