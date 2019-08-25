Начиная с 25 августа зеленая карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах 10 станций киевского метрополитена. Теперь там можно будет приобрести только е-билеты – Kyiv Smart Card.

В пресс-службе КГГА объяснили, что в связи с внедрением электронного билета "старая" карта метро не будет продаваться и не будет пополняться на ряде станций Киевского метрополитена.

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Поэтому отныне купить или пополнить зеленые карточки больше нельзя в следующих кассах:

"Хрещатик" (центральный выход)

"Театральная";

"Площадь Независимости";

"Академгородок" (выход к магазину NOVUS)

"Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок")

"Арсенальная";

"Теремки" (выход к ТЦ "Магелан")

"Сырец";

"Почайна" (выход к ул. С. Бандеры)

"Площадь Льва Толстого".

Зато в этих же кассах с 25 августа можно приобрести и пополнить э-билет Kyiv Smart Card. Стоит отметить, что можно будет использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро, как обычно.

Оплатить проезд можно е-билетом или жетоном. Среди прочего на станции метро "Площадь Льва Толстого" можно будет купить одноразовый QR-билет.

Заметим, что Киевский метрополитен планирует полностью отказаться от жетонов с 30 октября 2019 года. Уже сейчас жетоны не продают на ряде станций.

Почему киевское метро отказывается от жетонов?Такие меры "Киевском метрополитене" объяснили желанием уменьшить убыточность предприятия и оптимизировать расходы. Простыми словами, причина банальна и заключается она в деньгах. Реализовать эту цель планируют через оптимизацию штата и перевода работников на более нужные профессии.



Кроме того, проезд без жетонов позволит пассажирам больше не стоять в длинных очередях для того, чтобы купить жетон и попасть в "подземку".