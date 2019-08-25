В Киеве на 10 станциях не будут продавать и пополнять карточки метро: перечень станций
Начиная с 25 августа зеленая карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах 10 станций киевского метрополитена. Теперь там можно будет приобрести только е-билеты – Kyiv Smart Card.
В пресс-службе КГГА объяснили, что в связи с внедрением электронного билета "старая" карта метро не будет продаваться и не будет пополняться на ряде станций Киевского метрополитена.
Важно: Станции метро в Украине обустроят по-новому
Поэтому отныне купить или пополнить зеленые карточки больше нельзя в следующих кассах:
- "Хрещатик" (центральный выход)
- "Театральная";
- "Площадь Независимости";
- "Академгородок" (выход к магазину NOVUS)
- "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок")
- "Арсенальная";
- "Теремки" (выход к ТЦ "Магелан")
- "Сырец";
- "Почайна" (выход к ул. С. Бандеры)
- "Площадь Льва Толстого".
Зато в этих же кассах с 25 августа можно приобрести и пополнить э-билет Kyiv Smart Card. Стоит отметить, что можно будет использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро, как обычно.
Оплатить проезд можно е-билетом или жетоном. Среди прочего на станции метро "Площадь Льва Толстого" можно будет купить одноразовый QR-билет.
Заметим, что Киевский метрополитен планирует полностью отказаться от жетонов с 30 октября 2019 года. Уже сейчас жетоны не продают на ряде станций.
Почему киевское метро отказывается от жетонов?Такие меры "Киевском метрополитене" объяснили желанием уменьшить убыточность предприятия и оптимизировать расходы. Простыми словами, причина банальна и заключается она в деньгах. Реализовать эту цель планируют через оптимизацию штата и перевода работников на более нужные профессии.
Кроме того, проезд без жетонов позволит пассажирам больше не стоять в длинных очередях для того, чтобы купить жетон и попасть в "подземку".
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