В Киеве на 8 марта две противоположные акции: за права женщин и против абортов – фото, видео

На Михайловской площади утром в Международный день женщин собрались два противоположных марша. Участники одного из них выступают за расширение прав женщин, а другие отстаивают консервативные взгляды.

На границе между этими двумя акциями находятся сотни правоохранителей. Они сдерживают движение, чтобы митингующие не пересеклись, ведь в прошлом году на подобных акциях произошли столкновения. На месте событий находится корреспондент 24 канала.

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Одим митинг проходит под общей идеей по расширению женских прав. Участницы выступают против сексизма и закостенелого патриархата. Среди лозунгов – "Скажем нет патриархату, феминизм в каждый дом!".

Мы не будем больше терпеть высокомерие, пренебрежение, сексизм, сексуальную объективацию и насилие. Наши потребности – это неотъемлемые права человека. Мы устали от системной неровности – в сферах принятия решений, в политике, в оплате труда, в семье,

– говорят участницы.

"Вымести патриархат из хаты" / фото 24 канала

Участники акции хотят заставить государство услышать об их проблемах, ратифицировать Стамбульскую конвенцию и уменьшить количество насильственных преступлений, обеспечив надлежащую реакцию полицейских и защиту жертв.

Плакат за ратификацию Стамбульской конвенции / фото 24 канала

Что такое Стамбульская конвенция?

Международное соглашение Совета Европы о насилии против женщин и домашнего насилия, открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. Целью конвенции является предотвращение насилия, защита пострадавших и окончание безнаказанности преступников. Ее подписали 46 стран и Европейский Союз.



Это первый международный юридически обязательный акт, касающийся именно насилия в отношении женщин, потенциально открыт для любой страны в мире.



12 марта 2012 года Турция стала первой страной, которая ратифицировала Конвенцию, а вслед за ней 31 страна с 2013 до 2018 года ратифицировала Конвенцию. Украина это соглашение подписала в 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала. Поэтому в нашем государстве она не действительна.

Участники противоположной по замыслу акции выступают за традиционные семейные ценности. Среди их основных призывов – запрет аборта. Ведет митинг священник, также там присутствуют представители правых организаций.



Марш против абортов на 8 марта / фото 24 канала

Чтобы участники не устраивали беспорядков, между ними стоят полицейские. Опыт прошлогодней акции показал, чтов этот день присутствует необходимость в дополнительной защите правопорядка.



Отдельной группкой стоят участники в черных траурных нарядах с красными розами. Девушки выступают ни на стороне одних, ни на стороне других. Они утверждают, что феминизм умер, поэтому принесли его гроб. Они считают, что нужно отойти от радикального женского движения, но и не принимать консервативные взгляды "противоабортного движения".

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