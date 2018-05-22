В Киеве на аукционе впервые разыграют места для парковки: детали проекта

Киевтранспарксервис объявил аукцион на право обустройства и эксплуатации парковочных площадок для платной парковки транспорта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

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По его словам, это пилотный проект, и ничего подобного в Киеве раньше не было. Лотами будут места по адресам: площадь Спортивная (НСК "Олимпийский") и улица Курская, 13-Б,В,Е. Стартовые цены, соответственно: 57,9 тысяч гривен, 37,2 тысячи гривен. Оба аукциона пройдут на Prozorro 30 мая.

"Нынешние аукционы – первый шаг в наведении порядка с парковкой. Сделать это будет непросто, но порядок стоит того: чтобы вместо тайных и темных договоренностей были официальные платежи и прозрачные договоры", – говорится в сообщении.

Также будущие собственники будут ежемесячно платить в городской бюджет 69,7 тысяч гривен ( площадь Спортивная) и 5,2 тысячи гривен (улица Курская).