В Киеве на авто похитили человека: детали инцидента

26 августа, в воскресенье, в Днепровском районе Киева похитили человека.

Об этом сообщает "Информатор".

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Инцидент случился на улице Раисы Окипной, 2 возле станции метро "Левобережная".

Автомобиль, который причастен к похищению человека

Трое мужчин схватили мужчину и увезли его на автомобиле Volkswagen Golf с литовскими номерами. Потерпевший кричал о помощи.

Очевидец сразу позвонил в полицию, которая ввела оперативный план "Перехват". Около 18:40 патрульным удалось найти и задержать похитителей на улице Жукова на Лесном массиве. Злоумышленники во время бегства заехали в тупик.

В машине было только двое бандитов, третий убежал.