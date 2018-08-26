В Киеве на авто похитили человека: детали инцидента
26 августа, в воскресенье, в Днепровском районе Киева похитили человека.
Об этом сообщает "Информатор".
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Инцидент случился на улице Раисы Окипной, 2 возле станции метро "Левобережная".
Автомобиль, который причастен к похищению человека
Трое мужчин схватили мужчину и увезли его на автомобиле Volkswagen Golf с литовскими номерами. Потерпевший кричал о помощи.
Очевидец сразу позвонил в полицию, которая ввела оперативный план "Перехват". Около 18:40 патрульным удалось найти и задержать похитителей на улице Жукова на Лесном массиве. Злоумышленники во время бегства заехали в тупик.
В машине было только двое бандитов, третий убежал.
Источник: 24 Канал
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