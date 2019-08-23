В Днепре на детской площадке нашли труп, облитый зеленкой: видео

На одной из детских площадок Днепра 23 августа нашли труп мужчины, у которого лицо было облито зеленкой. Рядом стояла недопитая бутылка пива.

Труп мужчины нашли на улице Бажова, 26. Он умер примерно в 5:30 в сидячем положении на детской площадке, об этом сообщает Информатор.

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По предварительной информации, мужчину во время работы нашла дворник. Она увидела, как мужчина с опущенной головой сидит на лавочке и подумала, что он спит.

Когда женщина подошла ближе, то заметила, что мужчина не двигается и не дышит.

Прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть. Жена умершего сообщила, что ее муж пил еще со вчерашнего вечера. Из-за чего наступила смерть и почему мужчина был облит зеленкой – неизвестно. Ведется следствие, правоохранители рассматривают все варианты события.

Труп мужчины в зеленке нашли на детской площадке: видео



В Днепре умер на детской площадке умер мужчина



Лицо найденного тела было облито зеленкой