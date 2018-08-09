17:03
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, 8 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве на длительный период ограничили движение по Большой Окружной дороге

65 Читати новину українською
В Киеве ограничили движение на Большой Окружной дороге и проспекте Глушкова
В Киеве ограничили движение на Большой Окружной дороге и проспекте Глушкова / Иллюстративное фото

Из-за строительства кабельной линии электропередачи в Киеве ограничили движение транспорта на Большой Окружной дороге и на проспекте Академика Глушкова. Ограничение действует с 1 августа 2018 года по 5 июля 2019 года.

Соответствующее распоряжение выдала Киевская городская госадминистрация.

Читайте также: Пешеходную зону Крещатика хотят продолжить

Как отмечается, такое ограничение связано со строительством кабельной линии электропередачи на 110 кВ Новокиевская – Московская №1, 2.

Для транспорта будут организованы объездные маршруты.

Теги: Транспорт Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук