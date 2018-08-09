В Киеве на длительный период ограничили движение по Большой Окружной дороге
Из-за строительства кабельной линии электропередачи в Киеве ограничили движение транспорта на Большой Окружной дороге и на проспекте Академика Глушкова. Ограничение действует с 1 августа 2018 года по 5 июля 2019 года.
Соответствующее распоряжение выдала Киевская городская госадминистрация.
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Как отмечается, такое ограничение связано со строительством кабельной линии электропередачи на 110 кВ Новокиевская – Московская №1, 2.
Для транспорта будут организованы объездные маршруты.
Источник: 24 Канал
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