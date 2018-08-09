В Киеве на длительный период ограничили движение по Большой Окружной дороге

В Киеве ограничили движение на Большой Окружной дороге и проспекте Глушкова / Иллюстративное фото

Из-за строительства кабельной линии электропередачи в Киеве ограничили движение транспорта на Большой Окружной дороге и на проспекте Академика Глушкова. Ограничение действует с 1 августа 2018 года по 5 июля 2019 года.